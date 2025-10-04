Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 Geçti

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Amed Sportif Faaliyetler- Ankara Keçiörengücü maçının ardından teknik sorumlular açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, açıklamalarda bulundu. Ağçay, böyle bir deplasman sonrasında toparlamanın zor olduğunu söyleyerek, "Evet, üzücü bir skor aldık. Ama ikinci yarıda kafamızı kaldırınca neler olabileceğini gördük. Böyle deplasmanda maçı doğru yaşamasan, her anını doğru oynayamazsan, saha içinde konsantrasyonun ona göre değilse sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Çok tehlikeli ve tecrübeli oyunculara sahip. İçeriden çıkaracağımız dersler olacak. Oynamadığımız oyunun ilk yarım saatinin bir açıklaması yok. Milli arada motivasyonumuzu, konuşmamızı, antrenmanımızı ona göre yapacağız. İki deplasmandır bireysel hatalardan ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Bunun da üstesinden gelecek çalışma ve psikolojiyi yapmamız lazım. Sonuçta yenildik. Üzgünüz, inşallah milli aradan sonra oynayacağımız Sivas maçında telafi edeceğiz" dedi.

"Özlenen Amedspor'du, inşallah bu futbolu bundan sonra da devam ettirir"

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Sorumlusu Sertaç Küçükbayrak, çok karakterli, düzgün, şampiyon olabilecek bir takımın sahaya yansıdığını belirterek, "Tabii çalışmaların dışında motivasyonun da çok etkili olacağına inanıyorduk. Bir de bizim takım içerisinde gördüğümüz bazı eksikler vardı. Birkaç dokunuş da yaptık. Ama söylediğimiz her şeyi sporcularımız yerine getirdi. Bundan dolayı onlara çok teşekkür ediyorum. Sıkıntılı süreçlerde takımın böyle bir reaksiyon göstermesi, bana göre oyunun tamamında iyi pas yapan, organize olan, sahaya çok iyi yayılan bir takım görüntüsü verdi. Çoğu kişinin beklentisi de buydu Amedspor için. Bundan sonra Amedspor daha iyi sahaya yansıyacak, o kaliteli ayakları var. İnşallah sezon sonunda şampiyonluğu göğüsler. Kendi adımıza bu maç için Amedspor'a destek olduk. Her zaman destek olmaya da devam edeceğiz. Özlenen Amedspor'du, inşallah bu futbolu bundan sonra da devam ettirir" diye konuştu. - DİYARBAKIR