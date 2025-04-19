Amed Sportif Faaliyetler, Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 Yenerek Üstün Performans Gösterdi

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Nurettin Demir, Azad İlhan

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Uğur Adem Gezer, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Adama Traore (Dk. 71 Charly Keita), Sinan Kurt (Dk. 90+1 Veli Çetin), Ömer Bayram, Yılmaz Ceylan (Dk. 78 Bobby Adekanye), Çekdar Orhan (Dk. 78 Oktay Aydın), Daniel Moreno, Fernando Andrade (Dk. 71 Yohan Cassubie)

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Loick Landre, Zargo Toure, Erkan Kaş, Atila Turan (Dk. 67 Kerem Kalafat), Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 46 Tunahan Ergül), Burak Süleyman (Dk. 85 Ozan Sol), Atakan Cangöz, Eren Karadağ (Dk. 46 Geraldo), Ali Akman (Dk. 67 Thomas Verheijdt)

Gol: Dk. 42 Daniel Moreno (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 51 Murat Uçar, Dk. 77 Daniel Moreno, Dk. 83 Sinan Kurt, Dk. 90+5 Bobby Adekanye (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 66 Zargo Toure, Dk. 90+4 Hasan Hüseyin Akınay Dk. 90+7 Ozan Sol (Ahlatcı Çorum FK)

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 yendi.

Bu arada Amed Sportif Faaliyetler futbolcuları, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisi süren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için "geçmiş olsun Sırrı abi" yazılı pankart ile sahaya çıktı, taraftarlar da "barışın yüreği büyüktür, bu yürek susmayacak, seninleyiz Sırrı abi" yazılı pankart açtı.