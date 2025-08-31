Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor'u 8-1 Yenerek Tarihi Bir Farkla Kazandı

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Adana Demirspor'u 8-1'lik skorla mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Maçta Diagne hat-trick yaptı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Güner Mumcu Taştan, Faruk Yağlı

Adana Demirspor : Deniz Eren Dönmezer, Kadir Karayiğit, Ali Fidan, Ali Arda Yıldız, Osman Kaynak (Dk. 67 Yücel Gürol), Caner Kaban, Ahmet Bolat (Dk. 67 Mert Menemencioğlu), Enes Erol (Dk. 81 Samet Akif Duyur), Gökdeniz Tunç (Dk. 59 Ahmet Yılmaz), Kürşat Türkeş Küçük (Dk. 59 Sefa Gülay), Ozan Demirbağ

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler (Dk. 78 Bartu Kaya), Mehmet Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Celal Hanalp, Aytaç Kara (Dk. 75 Çekdar Orhan), Sinan Kurt, Emrah Başsan (Dk. 64 Traore), Fernando (Dk. 63 Afena-Gyan), Sabi'a (Dk. 75 Moreno), Diagne

Goller: Dk. 18 ve 45+4 Fernando, Dk. 36, Dk. 85 (Penaltıdan) ve 90 Diagne, Dk. 49 Emrah Başsan, Dk. 62 Sabi'a, Dk. 71 Traore (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 28 Ahmet Bolat

Sarı kartlar: Dk. 21 Enes Erol, Dk. 88 Ali Fidan ( Adana Demirspor ), Dk. 87 Traore (Amed Sportif Faaliyetler)

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Adana Demirspor'u 8-1 mağlup etti.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Spor
