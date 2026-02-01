Haberler

Amed Sportif Faaliyetler - Adana Demirspor maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor'u 7-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, bu değişik galibiyetin takım için moral kaynağı olduğunu söyledi. Adana Demirspor teknik direktörü Kubilayhan Yücel ise sonuçtan memnun kalmadığını ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 7-0 yenen Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Bugün farklı bir galibiyet aldık, bizim için iyi bir moral oldu." dedi.

Kaloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımını aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ettiğini söyledi.

Rakip takımın futbolcularını da tebrik ettiğini ifade eden Kaloğlu, şöyle konuştu:

"Çünkü çok köklü bir camia, zor günler geçiriyor ama aslan yürekli genç kardeşlerimiz her maça çıkarak ve çok da iyi mücadele ederek yüreklerini ortaya koyuyorlar. Bana göre onlar kaybetmedi, onlar her maçta kazanacaklar çünkü onlar bizim futbolumuzun geleceği. Çok gençler, çok iyi mücadele ediyorlar. Siz skora bakmayın. Bugün farklı bir galibiyet aldık, bizim için iyi bir moral oldu. İlk defa gol atan oyuncular oldu. Bu formayla golle tanışan oyuncular oldu. Bu taraftan bizim için pozitif etkileri çok iyi oldu. Ama daha ziyade, futbolumuzun gençlerini burada görmek, onların sahada yüreklerini ortaya koymalarını izlemek gerçekten sevindirici. O yüzden Adana Demirsporlu kardeşlerim hiç üzülmesin, onların gelecekleri, yolları çok açık. Onlara bundan sonra da başarılar diliyorum."

Futbolcularının çok ciddi oynadıklarını ifade eden Kaloğlu, "Bugün takım işini ciddiye aldı, neredeyse hiç pozisyon vermedik. O yüzden sevindirici taraf her maçın ciddiye alınması ve saygı duyulması rakibe. Bizim için en önemli şey bu. Biz egodan, kibirden uzak duracağız. Biz her zaman işimizi yapacağız ve bir şekilde de mutlu sona ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel de futbolcularının oyunundan memnun kalmadığını söyledi. Yücel, şunları kaydetti:

"Tabii ki Amed Spor grubun güçlü ve iddialı takımlarından, centilmence çıkıp mücadele etmeye çalıştık. Çocuklar futbol oynamaya çalıştı ama güçleri bu kadar, yetmedi. Tabi bu kadar açık bir skoru da beklemiyorduk, bizim için birazcık sürpriz oldu diyebilirim."

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Spor
Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün

ABD saldırısı beklenirken İran'dan zeytin dalı geldi: Yalnızca...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor
Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

Ömrünün en unutulmaz hediyesini Tarkan'dan aldı
Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto

Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz

Gerilim tırmanırken Veliaht Prens'ten Trump'a tarihi rest