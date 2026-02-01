Amed Sportif Faaliyetler - Adana Demirspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 7-0 yenen Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Bugün farklı bir galibiyet aldık, bizim için iyi bir moral oldu." dedi.

Kaloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımını aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ettiğini söyledi.

Rakip takımın futbolcularını da tebrik ettiğini ifade eden Kaloğlu, şöyle konuştu:

"Çünkü çok köklü bir camia, zor günler geçiriyor ama aslan yürekli genç kardeşlerimiz her maça çıkarak ve çok da iyi mücadele ederek yüreklerini ortaya koyuyorlar. Bana göre onlar kaybetmedi, onlar her maçta kazanacaklar çünkü onlar bizim futbolumuzun geleceği. Çok gençler, çok iyi mücadele ediyorlar. Siz skora bakmayın. Bugün farklı bir galibiyet aldık, bizim için iyi bir moral oldu. İlk defa gol atan oyuncular oldu. Bu formayla golle tanışan oyuncular oldu. Bu taraftan bizim için pozitif etkileri çok iyi oldu. Ama daha ziyade, futbolumuzun gençlerini burada görmek, onların sahada yüreklerini ortaya koymalarını izlemek gerçekten sevindirici. O yüzden Adana Demirsporlu kardeşlerim hiç üzülmesin, onların gelecekleri, yolları çok açık. Onlara bundan sonra da başarılar diliyorum."

Futbolcularının çok ciddi oynadıklarını ifade eden Kaloğlu, "Bugün takım işini ciddiye aldı, neredeyse hiç pozisyon vermedik. O yüzden sevindirici taraf her maçın ciddiye alınması ve saygı duyulması rakibe. Bizim için en önemli şey bu. Biz egodan, kibirden uzak duracağız. Biz her zaman işimizi yapacağız ve bir şekilde de mutlu sona ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel de futbolcularının oyunundan memnun kalmadığını söyledi. Yücel, şunları kaydetti:

"Tabii ki Amed Spor grubun güçlü ve iddialı takımlarından, centilmence çıkıp mücadele etmeye çalıştık. Çocuklar futbol oynamaya çalıştı ama güçleri bu kadar, yetmedi. Tabi bu kadar açık bir skoru da beklemiyorduk, bizim için birazcık sürpriz oldu diyebilirim."