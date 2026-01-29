Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki çalışmalar, pas, savunma ve hücum odaklı yapılıyor.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptığı bildirildi.

Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor karşılaşması, 1 Şubar Pazar günü saat 19.00'da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.

