Amed Sportif Faaliyetler 2025-2026 Sezonu İçin Mehmet Altıparmak ile Anlaştı

Amed Sportif Faaliyetler 2025-2026 Sezonu İçin Mehmet Altıparmak ile Anlaştı
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1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, 2025-2026 sezonunda Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştığını açıkladı. İmza törenine kulüp yetkilileri katıldı.

1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, 2025-2026 sezonunda Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştığını duyurdu.

1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, 2025-2026 sezonunda Mehmet Altıparmak ile anlaştı. Altıparmak, Şehmus Özer tesislerinde Başkan Burç Baysal, Asbaşkan Şeyda Arslantaş, Başkan Yardımcısı İhsan Uğur, Genel Sekreter Faruk Korkmaz ve Futbol Şube Sorumlusu Hadi Yakişan'ın katılımıyla düzenlenen törende kulüple sözleşmeyi imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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