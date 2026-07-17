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AMED Sportif Faaliyetler Kulübü'nde 11 futbolcuyla yollar ayrıldı

AMED Sportif Faaliyetler Kulübü'nde 11 futbolcuyla yollar ayrıldı
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden AMED Sportif Faaliyetler Kulübü, sözleşmeleri sona eren 11 futbolcuyla yollarını ayırdığını açıkladı.

AMED Sportif Faaliyetler Kulübü, sözleşmeleri sona eren 11 futbolcuyla yolların ayrıldığını duyurdu.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden AMED Sportif Faaliyetler Kulübü'nde yeni transferlerin yanı sıra takımdan ayrılan oyuncular da belli olmaya başladı. Diyarbakır ekibi, 11 futbolcuyla yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, 11 futbolcuyla sözleşmelerinin sona erdiği belirtildi. Açıklamada, "Kulübümüz futbolcularından Emrah Başsan, Hasan Ali Kaldırım, Tarkan Serbest, Murat Uçar, Felix Afena Gyan, Adama Traore, Oleksandr Syrota, Oğuzhan Matur, Atakan Müjde, Andre Biyogo Poko ve Dilhan Demir'in sözleşmeleri sona ermiştir. Amedspor forması altında kulübümüze verdikleri emek ve katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyor, futbol yaşamlarının bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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