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Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı
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Trendyol Sü Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Erzurum'daki kampında Gürcistan'ın Dinamo Batumi takımını 2-0 yenerek hazırlık maçında galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Gürcistan'ın Dinamo Batumi takımını 2-0 yendi.

Sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Amed Sportif Faaliyetler, Gürcistan'ın Dinamo Batumi takımıyla karşılaştı.

Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada, yeşil-kırmızılı ekibin gollerini 34. dakikada David Bates ile 39. dakikada Furkan Soyalp attı.

Amed Sportif Faaliyetler, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya
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