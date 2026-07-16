Hazırlık maçı: Amed Sportif Faaliyetler: 2 FC Dinamo Batumi: 0
Süper Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Erzurum'daki hazırlık maçında Gürcistan temsilcisi FC Dinamo Batumi'yi 2-0 yenerek kamp dönemini galibiyetle tamamladı.
Amed Sportif Faaliyetler, hazırlık maçında Gürcistan temsilcisi FC Dinamo Batumi'yi 2-0 mağlup etti.
Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi K7 Nolu Saha'da Gürcistan temsilcisi FC Dinamo Batumi ile karşı karşıya geldi. Diyarbakır temsilcisi mücadeleyi 2-0 kazanarak kamp dönemini galibiyetle tamamladı.
Teknik Direktör Besnik Hasi yönetimindeki Amed Sportif Faaliyetler, maça; Burak Bozan, Dellova, David Bates, Umut Meraş, Krasniqi, Cem Üstündağ, Rayan Raveleson, Berk Kızıldemir, Dia Saba, Furkan Soyalp ve Florent Hasani ilk 11'iyle başladı.
Giorgi Tchiabrishvili yönetimindeki FC Dinamo Batumi ise sahaya Nodari Kalichava, Revaz Chiteishvili, Luka Kapianidze, Mamuka Kobakhidze, Dirk Carlson, Artem Mvylhenko, Guram Japaridze, Giorgi Putkaridze, Giorgi Kokhreidze, Luka Tsulukidze ve Dmitrii Mandricenco ilk 11'iyle çıktı.
Karşılaşmada Amed Sportif Faaliyetler'e galibiyeti getiren golleri 34. dakikada David Bates ile 39. dakikada Furkan Soyalp kaydetti.
İki ekip, 11 Temmuz'da da Erzurum'da hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş, mücadeleyi FC Dinamo Batumi 2-0 kazanmıştı. - ERZURUM