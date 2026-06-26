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Amed Sportif Faaliyetler, David Bates'i açıkladı

Amed Sportif Faaliyetler, David Bates'i açıkladı
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Süper Lig'in yeni ekibi Amed Sportif Faaliyetler, savunmayı güçlendirmek için stoper David Bates ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Amed Sportif Faaliyetler, David Bates ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu kadro planlaması doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek amacıyla stoper David Bates ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. David Bates'e kulübümüze hoş geldin diyor, Amedspor forması altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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