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Amatör Maçta Taraftar Kavgası: Savaş Alanına Döndü

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İstanbul Süper Amatör Lig'de Gazi Mahallesi ve Feriköy takımları arasındaki maç öncesi taraftarlar arasında çıkan kavga, stadyum çevresini savaş alanına çevirdi. Taş ve sopaların kullanıldığı olaylar cep telefonlarıyla kaydedildi.

- Amatör maçta taraftarlar, stat çevresini savaş alanına çevirdi

İSTANBUL - İstanbul Süper Amatör Lig'de Gazi Mahallesi- Feriköy maçı öncesi taraftarlar, stat çevresini savaş alanına çevirdi.

Süper Amatör Lig İstanbul etabında play-off mücadelesi veren ekiplerden Gazi Mahallesi ile Feriköy arasında oynanan kritik karşılaşma öncesi taraftarlar birbirine girdi. Avcılar Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi stat çevresinde karşılaşan iki takımın taraftarları arasında taşlı-sopalı kavga yaşandı. Ara sokaklara taşınan olaylarda taraftarlar taş ve sopalarla saldırırken, bazılarının kaldırım taşı attıkları görüldü.

O anlar ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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