Amatör Maçta Taraftar Kavgası: Savaş Alanına Döndü
İstanbul Süper Amatör Lig'de Gazi Mahallesi ve Feriköy takımları arasındaki maç öncesi taraftarlar arasında çıkan kavga, stadyum çevresini savaş alanına çevirdi. Taş ve sopaların kullanıldığı olaylar cep telefonlarıyla kaydedildi.
- Amatör maçta taraftarlar, stat çevresini savaş alanına çevirdi
İSTANBUL - İstanbul Süper Amatör Lig'de Gazi Mahallesi- Feriköy maçı öncesi taraftarlar, stat çevresini savaş alanına çevirdi.
Süper Amatör Lig İstanbul etabında play-off mücadelesi veren ekiplerden Gazi Mahallesi ile Feriköy arasında oynanan kritik karşılaşma öncesi taraftarlar birbirine girdi. Avcılar Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi stat çevresinde karşılaşan iki takımın taraftarları arasında taşlı-sopalı kavga yaşandı. Ara sokaklara taşınan olaylarda taraftarlar taş ve sopalarla saldırırken, bazılarının kaldırım taşı attıkları görüldü.
O anlar ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor