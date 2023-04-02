Amatör lig maçında olaylar çıktı, jandarma sahaya indi Futbolcuların tartışmasına taraftarlar da dahil oldu, jandarma müdahale etti Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 23. haftada Yunusemre Belediyespor ile Aliağaspor FK maçında olaylar çıktı.

Amatör lig maçında olaylar çıktı, jandarma sahaya indi

Futbolcuların tartışmasına taraftarlar da dahil oldu, jandarma müdahale etti

MANİSA - Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 23. haftada Yunusemre Belediyespor ile Aliağaspor FK maçında olaylar çıktı. Aliağaspor FK'nın 1-0 galip geldiği maçın ardından futbolcular arasında çıkan tartışmaya taraflar da dahil oldu. Cep telefonu kamerasına yansıyan olaylara jandarma müdahale etti.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 23. haftada zirveyi yakından ilgilendiren maçta Yunusemre Belediyespor ile Aliağaspor FK karşı karşıya geldi. Gerginliğin eksik olmadığı maçta Aliağaspor sahadan 1-0 galip ayrılarak zirvedeki yerini korurken, Yunusemre Belediyespor ise rakibinin 4 puan gerisine düştü. Deplasman takımı 8. dakikada İhsan Aslanoğlu'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda başka gol olmayınca Aliağaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Jandarma müdahale etti

Maçtan sonra futbolcular birbirine girdi. Taraftarların da sahaya girmesiyle ortalık bir anda karıştı. Yaşanan gerginliğin artması üzerine jandarma, sahaya inerek olaylara müdahale etti. Saha içinde yaşanan olaylar cep telefonu kamerasına yansırken, jandarma ekiplerinin biber gazlı müdahalesinin ardından tarafların tartışması saha dışında da devam etti.

(İHE-Mİ-TK-S)