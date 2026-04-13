Mardin'de amatör maçtaki kavgada futbolcunun elmacık kemiği kırıldı

Mardin Süper Amatör Lig'de Kızıltepe 47 Spor ve Derikspor arasında oynanan maçta çıkan kavga sonucunda Derikspor oyuncusu Yusuf Çiftçi'nin elmacık kemiği kırıldı. Olayla ilgili disiplin süreci başlatılacak.

MARDİN Süper Amatör Lig'de oynanan Derikspor ile Kızıltepe 47 Spor müsabakasında çıkan kavgada, futbolcu Yusuf Çiftçi'nin elmacık kemiği kırıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Mardin Süper Amatör Lig'de dün, Kızıltepe İlçe Stadı'nda Kızıltepe 47 Spor ile Derik Spor karşı karşıya geldi. Mücadele, 46'ncı dakikada Deriksporlu Cihan Aydın'ın golüyle 0-1 skorla devam ederken, 75'inci dakikada hakem İbrahim Aksoy, Derikspor lehine penaltı verdi. Beşir Dağlık, penaltı atışını gole çevirirken arından sahada tansiyon yükseldi.

Kızıltepe 47 Spor oyuncusu Sedat Korul, gol sevinci yaşayan Derikspor futbolcusu Yusuf Çiftçi'nin önce dizine, yere düştükten sonra da başına tekme ile vurdu. O anlar ise kameraya yansıdı. Korul kırmızı kart ile oyun dışı kalırken, hastaneye kaldırılan Çiftçi'nin elmacık kemiğinin kırıldığı belirtildi. Olayla ilgili hakem ve gözlemci raporlarının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından disiplin süreci başlatılacağı belirtildi.

Karşılaşma, Derikspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
