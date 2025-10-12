Haberler

Amasyaspor ve Karabük İdmanyurdu Berabere Kaldı

Güncelleme:
TFF 3. Lig 3. Grup 6. hafta maçında Amasyaspor, sahasında Karabük İdmanyurdu ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma 12 Haziran Stadyumu'nda gerçekleşti.

TFF 3. Lig 3. Grup 6. hafta maçında Amasyaspor sahasında karşılaştığı Karabük İdmanyurdu ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: 12 Haziran Stadyumu

Hakemler: Furkan Arıoğul, Abdullah Yalçınkaya, Umut Kaptan

Amasyaspor: Onur Alp Sarman, Burak Can Alakuş (Kerem Hayta dk. 84), Mehmet Albayrak, Bayram Enes An, Yusuf Bozkurt, Fatih Ergen, Ahmed Kağan Gürbüz (Cenk Kuşku dk. 69), Tamer Aşık, Arda Keser, Burak Özbakır, Ali İhsan Keskin

Karabük İdmanyurdu: Furkan Yasin Çevik, Mustafa Yorulmaz, Göksu Mutlu, Ahmet Türkyılmaz (Mehmet Durgut dk. 72), Mert Özyıldırım (Seyit Ali Kahya dk. 81), Eray Uysal (Kaan Erdoğan dk. 72), Kağan Köroğlu, Ahmet Sezer, Arda Belen, Ege Okka, Yunus Emre Alagöz (Semih Kocatürk dk. 36), Tugay Keleş (Berkcan Cengiz dk. 81),

Sarı kartlar: Fatih Ergen, (Amasyaspor), Tugay Keleş, Kaan Erdoğan, Arda Belen (Karabük İdmanyurdu) - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
