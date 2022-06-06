Amasyaspor, Teknik Direktör Hasan Basri Kara ile anlaştı - Haberler

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Amasyaspor, Teknik Direktör Hasan Basri Kara ile anlaştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Amasyaspor, Teknik Direktör Hasan Basri Kara ile anlaştı

Bu sezon TFF 3. Lige yükselen Amasyaspor, Teknik Direktör Hasan Basri Kara ile anlaştı.

Bu sezon TFF 3. Lige yükselen Amasyaspor, Teknik Direktör Hasan Basri Kara ile anlaştı. 48 yaşındaki teknik adam kendisini bir yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Kulüp Başkanı Seyfettin Öztürk ile birlikte sözleşmeyi imzalayan Kara, "Hep beraber Amasyaspor'u hedeflediği yerlere taşımak istiyoruz" dedi.

18 yıl aradan sonra TFF 3 Lige yükselen Amasyaspor'un başarısı için bütün imkanları seferber ettiklerini belirten Seyfettin Öztürk de iddialı bir kadro oluşturmak istediklerini söyledi. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Seyfettin Öztürk Hasan Basri Spor Haberler

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