Amasyaspor, İnegöl Kafkasspor'u 3-1 Mağlup Etti
Nesine 3. Lig 2. Grup'ta Amasyaspor, 10. haftada sahasında İnegöl Kafkasspor'u 3-1'lik skorla geçti. Goller Batuhan Ayvaz ve Hasan Türkyılmaz'dan gelirken, İnegöl'ün tek golü Emir Özsoy'dan geldi.
Nesine 3. Lig 2. Grup'ta Amasyaspor, ligin 10. haftasında sahasında konuk ettiği İnegöl Kafkasspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
Stat: 12 Haziran Stadyumu
Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu xx, Yiğit Çam xx, Furkan Keleş xx
Amasyaspor: Umut Keseci x, Yunus Emre Çakır x, Enes Salih Çavdar x, Oğuzhan Öztürk x (Buğra Çağlıyan dk.61 x), Mert Ilıman x, Sabit Hakan Yılmaz x (Ahmet Kağan Gürbüz dk.71 x), Emirhan Tak x, Fatih Kıran x, Batuhan Ayvaz xx (İlhan Topatar dk.84 x), Yunus Emre Aydemir x (Berkay Arslan dk.83 x), Mustafa Ethem Erboğa x ( Hasan Türkyılmaz dk.61 xx)
İnegöl Kafkasspor: Emre Şeker x, Eren Daniş x (Onur Toroman dk.80 x), Emir Özsoy xx, Umut Doğdu x (Deniz Dirk Knıbbe dk46 x), Kerem Demir x (İskender Can dk.67 x), Çağatay Polatdemir x, Hasan Bekil x (Ömer Faruk Boz dk.46 x), Yusuf Kaplan x, Furkan Bacaklı x, Yusuf Turhan x, Yağız Haydar Doğan x (Batuhan Doğrukıran dk.74 x)
Goller: Batuhan Ayvaz (dk.30, 83), Hasan Türkyılmaz dk.77 (Amasyaspor), Emir Özsoy dk.68 (İnegöl Kafkasspor)
Sarı kartlar: Yunus Emre Aydemir, Hasan Türkyılmaz (Amasyaspor), Emir Özsoy, Kerem Demir, Furkan Bacaklı, Çağatay Polatdemir (İnegöl Kafkasspor)
Kırmızı kart: Ömer Faruk Boz dk.85 (İnegöl Kafkasspor) - AMASYA