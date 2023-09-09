Amasyaspor FK ve 3Gen Holding Elazığspor Berabere Kaldı
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Amasyaspor FK, sahasında konuk ettiği 3Gen Holding Elazığspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta sarı kartlar da çıktı.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Amasyaspor FK, 1. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği 3Gen Holding Elazığspor 0-0 berabere kaldı.
Stat: 12 Haziran Stadyumu
Hakemler: Ertuğrul Kösterelioğlu xx, Batuhan Bıyıklı xx, Osman Korkmaz xx
Amasyaspor: Suphi x, Cuma Ali Üzüm x, Onur Şirin x, Samet Eker x, Tuncay Fındıkçı x (Emre Işık x dk. 62), Hakan Kuş x (Kubilay Serbest x dk. 79), Ahmet Buğrahan Tuncay x (Batuhan Ayvaz x dk. 62), Ömer Faruk Aydemir x, Talha Mayhoş x (Gökay Iravul dk. 90), Okan Erdik x, Emircan Ataş x (Can Morgül x dk. 78)
3Gen Holding Elazığspor: Hakan Canbazoğlu x, Burak Yamaç x, Hasan Ekici x (Fatih Kıran x dk.46), Mesut Saray x (Mert Altınöz x (dk 62), Berşan Yavuzay, Cengizhan Akgün x, (Burhan Arman x dk. 79), Metin Peker x, Yağızcan Erdem x, Mikail Koçak x, Beykan Şimşek x (Mehmet Eksik dk. 90), Bahattin Köse x
Sarı kartlar: Okan Erdik, Emircan Ataş (Amasyaspor), Mikail Koçak (3Gen Holding Elazığspor) - AMASYA