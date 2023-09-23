Amasyaspor FK, Anadolu Üniversitesi'ni 1-0 mağlup etti
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Amasyaspor FK, sahasında konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 1-0 mağlup etti. Kubilay Serbest'in attığı golle Amasyaspor galibiyete ulaştı.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Amasyaspor FK, 3. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Sabit Selvi, Hakan Dursun, Hasan Genç
Amasyaspor: Mücahit Çıra, Cuma Ali Üzüm, Onur Şirin, Can Morgül (Tuncay Fındıkcı dk. 72), Samet Eker, Hakan Kuş, Emre Işık (Gökan Iravul dk. 82), Ömer Faruk Aydemir, Talha Mayhoş (Kubilay Serbest dk. 82), Batuhan Ayvaz (Ahmet Buğrahan Tuncay dk. 62), Okan Erdik
Anadolu Üniversitesi: Bayram Kılıç, Rıdvan Coşkun, Onur Garip, Yasin Yener (Okan Sarı dk. 87), Nizamettin Akgül (Yiğit Kotan dk. 67), İbrahim Zeytin (Muhammed Emin Bakan dk. 71), Halil İbrahim Yazğılı, Enes Bağdemir (Cankurt Atasoy dk. 46), Emirhan Subaş (Okan Şentürk dk. 87), Abdullah Şahin, Emirhan Kasap
Gol: Kubilay Serbest (dk. 83) (Amasyaspor)
Sarı kartlar: Can Morgül, Okan Şentürk (Amasyaspor), Yasin Yener (Anadolu Üniversitesi) - AMASYA