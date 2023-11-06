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Amasya Üniversitesi Futbol Turnuvasında İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Tepki

Amasya Üniversitesi Kültür ve Spor Kulübü'nün organize ettiği futbol turnuvasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı sporcular pankart açarak tepki gösterdi. Turnuvada, sporcular tarafından 'Gazze'de Yapılan Zulmü Kınıyoruz' yazılı pankart açıldı. Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kurt, İsrail'in Gazze'de katliam yaptığını, Amasya Üniversitesi olarak bu katliamı şiddetle kınadıklarını ifade etti. 15 takım ve 157 sporcu katıldığı turnuva, 2 gün daha sürecek.