Amasya haberleri | Amasya'da haber alınamayan alzaymır hastası ormanlık alanda bulundu Spor Haberleri Amasya haberi: Amasya'nın Göynücek ilçesinde haber alınamayan alzaymır hastası 66 yaşındaki Aslan Cansız, jandarma ekipleri tarafında ormanlık alanda bulundu. Amasya'nın Göynücek ilçesinde haber alınamayan alzaymır hastası 66 yaşındaki Aslan Cansız, jandarma ekipleri tarafında ormanlık alanda bulundu. Damlaçimen köyünde yaşayan ve dün gezintiye çıktıktan sonra uzun süre geçmesine rağmen eve dönmeyen Cansız'ın yakınları, jandarma ekiplerinden yardım istedi. Alzaymır hastası Cansız'ın bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Bölgede dron kullanılarak sürdüren çalışmalar sonucu Cansız, evinden 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Bitkin halde bulunan Cansız'a ekipler bisküvi ve su ikram etti. Cansız, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Spor Kaynak: AA / Cihan Okur Damlaçimen Göynücek Jandarma Amasya Spor Haberler

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