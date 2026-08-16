Okçuluk Türkiye Şampiyonası Amasya'da Sona Erdi

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası yapıldı.

Amasya Belediyesi 2 No'lu Sentetik Saha'da düzenlenen şampiyonaya, 34 ilden 335 sporcu ve 80 antrenör katıldı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, yaptığı konuşmada, organizasyonda genç ve büyükler kategorisindeki sporcuların Türkiye şampiyonu olmak için mücadele ettiğini söyledi.

Dereceye giren sporcuların Güney Kore'de yapılacak uluslararası organizasyon için seçme kampına katılacağını anlatan Toksöz, "Sporcularımız önümüzdeki 3 günde de burada kamp yapacak. Bu anlamda gençler ve büyükler şampiyonamız biraz daha önem arz ediyor. Sporcularımızda uluslararası müsabakada ülkemizi temsil etme adına bir hırs, motivasyon da var. Bu anlamda da bu organizasyon bir kat daha önem arz ediyor kendileri için." dedi.

Şampiyonaya Bursa'dan katılan ve büyüklerde şampiyon olan Murat Üstün, finalin heyecanlı olduğunu anlatarak, "Arkadan gelen gençler oldukça sağlam. Artık biz de yerimizi onlara teslim edeceğiz ama onların daha zamanı var." diye konuştu.

Organizasyona Samsun'dan katılan ve büyüklerde şampiyonluğa ulaşan Eslem Kara da "Türkiye şampiyonu oldum. Amasya'mızda yarışmamız çok güzeldi. Büyük kadınlar kategorisinde yarıştım. Devamının gelmesini çok isterim. İnşallah nice başarılara adım atacağız." ifadelerini kullandı.

İki gün süren şampiyonada organik bireyselde Hasan Bayraktar, genç kız takım kategorisinde İstanbul'dan Okçular Vakfı Geleneksel Türk Okçuluk Spor Kulübü, genç erkek takım kategorisinde Bursa'dan Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübü, büyük kadınlar takım kategorisinde İstanbul'dan Okçular Vakfı Geleneksel Türk Okçuluk Spor Kulübü, büyük erkekler takım kategorisinde Bursa'dan Atıcılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü, büyük erkek bireysel kategorisinde Bursa'dan Murat Üstün, büyük kadınlar bireyselde Samsun'dan Eslem Kara, genç erkekler bireyselde Kocaeli'den Esad Kağan Yağcı ve genç kız bireyselde Sakarya'dan Afra Betül Yenipazar birinci oldu.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz'ün dereceye girenlere ödüllerini vermesiyle şampiyona sona erdi.

Kaynak: AA