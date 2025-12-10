Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Ligi
Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 17. haftada Altınpost Giresunspor, evinde Köyceğiz Belediyespor'u 41-34 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıyı 20-17 önde tamamlayan Giresun ekibi, maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü korudu.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor