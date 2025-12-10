Haberler

Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Ligi

Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Ligi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 17. haftada Altınpost Giresunspor, evinde Köyceğiz Belediyespor'u 41-34 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıyı 20-17 önde tamamlayan Giresun ekibi, maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü korudu.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 17. haftasında Altınpost Giresunspor, sahasında Köyceğiz Belediyespor'u 41-34 yendi.

Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını, ev sahibi ekip 20-17 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan Altınpost Giresunspor, salondan 41-34 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Florida'da marketin önünde 3 metrelik timsah paniği

Dünyanın en tehlikeli hayvanını akılalmaz bir yöntemle yakaladılar!
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Amsterdam'daki dev arşiv: 5 bin 300 beyin yapay zeka ile haritalanacak

Ne para ne de sperm! Bu banka bambaşka bir şey depoluyor
title