Altınova Belediyespor Taekwondo Takımı Sporcusu Nisa Erdoğan Milli Takım Seçmelerine Katılıyor

Yalova Altınova Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı sporcusu Nisa Erdoğan, Milli takım seçmelerine katılıyor.

Altınova Belediyespor Taekwondocusu Nisa Erdoğan, Konya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerine davet edildi.

Nisa Erdoğan'ı kutlayarak başarılar dileyen Altınova belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Bu başarı bizleri çok sevindirdi, gururlandırdı. Başarılarının devamını diliyorum. Ailesini, hocalarını ve çalışarak bu önemli başarıya imza atan Nisa'yı kutluyorum. Tekvandoda ilçemiz çok önemli potansiyele sahip. Hocalarımız çok özverili çalışıyor. Bu, bizim için çok önemli. Ben tüm takımı kutluyorum" dedi.

Altınova Belediyespor Tekvando Antrenörü İsa Gündağ, takım olarak düzenli ve disiplinli bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek,"Daha çok çalışarak başarıların artarak devam etmesini hedefliyoruz. Bize her türlü desteği verem Belediye Başkanımız Dr. Metin Oral ve meclis üyeleri ile kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - YALOVA