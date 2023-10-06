Altınova Belediyespor Kulübü Güreş Takımı İlçedeki Okullarda Sporcu Taraması Yapıyor

Altınova Belediyespor Kulübü Güreş Takımı için ilçedeki okullarda sporcu taraması gerçekleştiriliyor. Okul ziyaretlerinde öğrencilere güreş sporu hakkında bilgi verilerek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Antrenörler, amaçlarının ata sporunda şampiyonlar yetiştirmek olduğunu belirtti.

Yalova Altınova Belediyespor Kulübü Güreş Takımı için ilçedeki okullar ziyaret edilerek sporcu taraması yapılıyor.

Altınova Belediyespor Kulübü Güreş Takımı için ilçedeki okullar ziyaret edilerek sporcu taraması yapılıyor.

Altınova Belediyespor Kulübü Güreş Takımı için ilçedeki okullarda sporcu taraması gerçekleştiriliyor. Belediyespor güreş antrenörleri Kaan Kaya ve Burak Kaya ile Altınova Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Sait Başaran, Altınova İmam Hatip Okulu ve Hürriyet Okullarında sporcu taraması yaptı.

Okul ziyaretlerinde öğrencilere güreş sporu hakkında bilgi verilerek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Altınova Belediyespor Kulübü Güreş Takımı'na kayıtların da yapıldığı çalışmalara öğrenciler ilgi gösterdi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Antrenörler Kaan Kaya ve Burak Kaya, "Çok iyi bir alt yapımız var. Her türkü imkanlar Belediye Başkanımız Dr. Metin Oral tarafından karşılanıyor. Kendisine gençlerimiz adına teşekkür ediyoruz. Amacımız ata sporunda şampiyonlar yetiştirmek. Gençlerimizi spora yönlendirmeyi arzu ediyoruz" dediler.

Öte yandan; Altınova Belediyespor Kulübü Güreş Takımının antrenmanları, İmam Hatip Orta Okulu Spor Salonu'nda hafta içi her gün saat 16.00'da gerçekleştiriliyor. Antrenmanlara 9 yaş ve üstü öğrenciler katılabiliyor. - YALOVA