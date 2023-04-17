Altınordu zorlu virajlarda

SPOR Toto 1'inci Lig'deki derbide Altay'ı 2-1 yendikten sonra 33'üncü haftayı Adanaspor'u 3-0 hükmen mağlup ederek tamamlayan Altınordu, kümede kalma hedefiyle çıkacağı son 5 maçında birbirinden zorlu sınavlar verecek. İzmir ekibi bu periyotta 1'i ilk 2, 3'ü Play-Off, 1'i de ligde tutunma mücadelesi veren 5 rakibiyle karşılaşacak.

Kırmızı-lacivertliler, sırasıyla ilk 7'nin 4 puan gerisindeki Manisa FK (D) ve 5 puan gerisindeki Bandırmaspor'la karşılaştıktan sonra Play-Off potasındaki Bodrumspor'a konuk olacak. Bir sonraki hafta lige tutunma savaşı veren Erzurumspor'u ağırlayacak Altınordu, sezonu ilk 2'den direkt Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak.

Altınordu U19 takımı, Antalya'da yapılan U19 Elit Ligi son 16 turunda Sivasaspor'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Kırmızı-lacivertlilerin gollerini Yusuf Talga ve Sami Satılmış kaydetti. İzmir ekibinin gençleri çarşamba günü Trabzonspor U19 Takımı ile çeyrek final maçına çıkacak. Altınordu, Trabzonspor'u yenmesi halinde ise Türkiye şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak.