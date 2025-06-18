Altınordu Yeni Sezonda Zorlu Rakiplerle Karşılaşacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Altınordu, yeni sezonda güçlü rakiplerle zorlu bir mücadeleye girecek. Geçen sezon yarı finalde elendiği Batman Petrolspor'un yanı sıra 1'inci Lig'den düşen Ankaragücü gibi iddialı takımlarla karşılaşacak.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen sezon gurbetçi oyuncuları transfer edip düşük maliyetli bir kadroyla Play-Off'a kalarak yarı finale kadar yükselen Altınordu, yeni sezonda birbirinden güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek. Üst üste 3'üncü kez Beyaz Grup'ta yer alan İzmir temsilcisi, 19 takımın yer aldığı grupta zirve yarışında bu kez daha çetin bir mücadeleye girecek.

Kırmızı-lacivertliler, geçen sezon yarı finalde elendiği Batman Petrolspor'un yanı sıra 1'inci Lig'de küme düşen Ankaragücü gibi iddialı ekiplerle kozlarını paylaşacak. Yine üst ligden gelen Şanlıurfaspor, 2'nci Lig'de Play-Off oynayan Elazığspor, Kastamonuspor, Adana 01 FK, Beykoz Anadolu ve 3'üncü Lig'den gelen Muğlaspor gibi kulüplerin zirve yarışında olması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İsrail-İran savaşında 6. gün! Trump'ın tehdidine Hamaney'den olay yanıt

Trump'ın "Şimdilik öldürmeyeceğiz" tehdidine Hamaney'den olay yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu gece akaryakıta çifte zam geliyor

Savaşın ateşi araç sahiplerine anahtar bıraktıracak! Çifte zam geliyor
Formayı giymek üzere! Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk yıldız

Formayı giymek üzere! Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk yıldız
İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan 'ayaklanma' çağrısı

İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan "ayaklanma" çağrısı
Gümüşlük ayakta! CHP'li başkan halk plajını özel işletmeye tahsis etti

Gözde tatil beldesinde halkı ayaklandıran karar
İsrail'in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı

İranlı komutanlar böyle öldürülmüş! Halka yapılan uyarıda ortaya çıktı
Trump, İran'a karşı bu bombayı kullanacak! Nükleer silahtan farkı yok

Savaşın seyri değişir! İşte Trump'ın kullanmak için can attığı bomba
ABD'den İran'a tehdit: 48 saat içinde teslim olun, yoksa saldırırız

ABD'den İran'a tehdit: 48 saat içinde teslim olun, yoksa saldırırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.