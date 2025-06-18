Altınordu Yeni Sezonda Zorlu Rakiplerle Karşılaşacak

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen sezon gurbetçi oyuncuları transfer edip düşük maliyetli bir kadroyla Play-Off'a kalarak yarı finale kadar yükselen Altınordu, yeni sezonda birbirinden güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek. Üst üste 3'üncü kez Beyaz Grup'ta yer alan İzmir temsilcisi, 19 takımın yer aldığı grupta zirve yarışında bu kez daha çetin bir mücadeleye girecek.

Kırmızı-lacivertliler, geçen sezon yarı finalde elendiği Batman Petrolspor'un yanı sıra 1'inci Lig'de küme düşen Ankaragücü gibi iddialı ekiplerle kozlarını paylaşacak. Yine üst ligden gelen Şanlıurfaspor, 2'nci Lig'de Play-Off oynayan Elazığspor, Kastamonuspor, Adana 01 FK, Beykoz Anadolu ve 3'üncü Lig'den gelen Muğlaspor gibi kulüplerin zirve yarışında olması bekleniyor.