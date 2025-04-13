Silivri'de gece yarısı operasyonu! İBB tutukluları 2 ildeki cezaevlerine nakledildi

Silivri'de gece operasyonu! İsimler arasında Murat Ongun da var
Almanya 13 bin Türk'ü sınır dışı edecek

Almanya harekete geçti! Binlerce Türk sınır dışı edilecek
DEM Partili Pervin Buldan: Süreç Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne doğru gidiyor

İtalya'da konuşan DEM Partili Buldan ilk kez tarih verdi
Trafik magandası tehdit savurdu: Senin bir gün kafana sıkarlar

Emniyet şeridinde gidip tehditler savurdu: Kafana sıkarlar senin

Altınordu Üç Maçta Gol Atamadan Üçüncü Mağlubiyetini Aldı

Altınordu Üç Maçta Gol Atamadan Üçüncü Mağlubiyetini Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste üçüncü mağlubiyetini alarak galibiyete hasret kaldı. Son olarak Adana 01 FK'ya 2-0 mağlup olan İzmir ekibi, son 3 maçında gol atma başarısı gösteremedi.

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta arka arkaya oynadığı 3 maçı da kaybederek galibiyete hasret kaldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da düşüş devam ediyor. İzmir ekibi, 31. hafta mücadelesinde Adana 01 FK ile karşı karşıya geldi. Kırmızı-lacivertliler, konuk ettiği ve play-off hattında birebir rakibi olan Adana temsilcisine 2-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte 55 puanla haftayı 5. sırada noktalayan Altınordu, üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

Gol hasreti devam ediyor

Altınordu'da düşüş devam ederken bir yandan da kırmızı-lacivertli ekip gole hasret kaldı. Ligde oynadığı son 3 maçını kaybeden İzmir ekibi, bu süreçte rakip fileleri havalandırmayı başaramadı. Kastamonuspor ve Adana 01 FK'ya 2-0'lık skorlarla kaybeden Ersan Parlatan'ın öğrencileri, 1461 Trabzon FK'ya da 1-0 kaybetti. Böylece Altınordu, bu 3 maçta da gol üretmeyi başaramadı. - İZMİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.