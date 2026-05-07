Altınordu'nun Torbalı gururu

İZMİR'de altyapı ve A takım için yaptığı tesislerle Türkiye'ye örnek olan kentin köklü kulüplerinden Altınordu bir kez daha Türkiye Futbol Federasyonu Gelişim Ligleri finallerine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyor. TFF Gelişim Ligleri'nde finaller son yıllarda olduğu gibi kırmızı-lacivertli kulübün Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde düzenleniyor. U14 ve U15 Ligi'nden sonra U16 Gelişim Ligi'nde de kupa bu hafta Torbalı'da sahibini bulacak. U14 ve U15'te Fenerbahçe şampiyonluğa ulaştı.

