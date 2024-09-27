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Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan: 'Taraftarımızla Öne Çıkmak İstiyoruz'

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan: 'Taraftarımızla Öne Çıkmak İstiyoruz'
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Altınordu'nun teknik direktörü Olcay Şahan, 24 Erzincanspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, hakem hatalarına değinerek, iç sahada taraftar desteği ile coşkulu bir oyun sergilemeyi hedeflediklerini ifade etti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da Teknik Direktör Olcay Şahan, kulüp televizyona yaptığı açıklamada, 24 Erzincanspor maçını kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ilk 4 hafta itibariyle 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak ligde 5. sırada bulunuyor. İzmir ekibinde teknik direktör Olcay Şahan, 24 Erzincanspor mücadelesi öncesinde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta oynadıkları müsabakada yaşanan hakem hatalarına değinen Şahan, "Son maçımızdaki hakem hataları hakkında fazla konuşmak istemiyorum ama iki tane net golümüz verilmedi. O maçta sahadan beraberlikle ayrıldık fakat maçın özetinde de görüleceği üzere iki tane net golümüz ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Hakem arkadaşlarımızın biraz daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. Net gollerimizin elimizden alınması sonucu puan kaybetmek üzücü" dedi.

"Pazar günü güzel bir maç bizi bekliyor"

Pazar günü ligin zirvesinde yer alan 24 Erzincanspor'u konuk edeceklerini ifade eden Olcay Şahan, "Pazar günü bizi güzel bir maç bekliyor. Rakibimiz de lige oldukça iyi başlangıç yaptı. Biz de iç sahada coşkulu ve arzulu oyunumuzu devam ettirmek istiyoruz. Mili araya kadar iyi şekilde devam etmek istiyoruz. Zaman zaman mili takıma oyuncular da veriyoruz. Bu bizi biraz zorlasa da geniş kadromuz sayesinde bunların üstesinden geliyoruz. Geniş ve alternatifli bir kadro sunan Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'a teşekkür ediyorum. Geniş kadromuz sayesinde takım içindeki rekabet de üst düzeyde. Forma şansı bulan oyuncular buldukları forma şansını iyi değerlendirmeye çalışıyorlar. Başarılı olmamızın arkasında yatan nedenlerden birisi de az oynayan oyuncularımızın ilk 11'deki oyunculara baskı yapmasıdır" ifadelerine yer verdi.

"Altınordu'nun evlatları taraftarsız olmaz"

Olcay Şahan, pazar günü oynanacak maçta taraftarları Torbalı'ya beklediklerini ifade ederek, "Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bizlerin yanında yer alıyorlar. İnşallah bu taraftar sayımız da artacaktır. Takımımızdaki gençlerin bu desteğe ihtiyaçları var. Altınordu'nun evlatları taraftarsız olmaz" diye konuştu.

Genç teknik adam, çok çalışarak her gün iyi olmak istediklerini belirterek, sözlerini şöyle noktaladı:

"Futbolda hiçbir zaman yeterli olamazsın. Her gün çok çalışmak zorundasın. Takım olarak hücum futbolu oynama çalışıyoruz. Zaman zaman iyi işler çıkarıyoruz. Daha iyi olmak için çok çalışmak zorundayız. Oyuncularım da oyun felsefimizi algılayıp ona göre mücadele ediyorlar. Futbolcularım bu ligin futbolcusu değil; onlar Süper Lig ve Avrupa'da oynayacak kapasiteye sahipler. Bizler onlara destek olmaya çalışıyoruz." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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