Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan Oyuncularıyla Gurur Duydu

'RAKİPLER ARTIK SİZLERDEN KORKUYOR'

Beraberliğin hiçbir sıkıntı çıkarmayacağını futbolcularına ileten genç teknik adam, "Bazı bölümlerinde iyi oynamadığımız maçta berabere kaldık, hiçbir sıkıntı yok. Sizler bu ligde hedef olan takım oldunuz. Rakipler artık sizlerden korkuyor. Savunma yapıyor, vakit geçirmek için her türlü yola başvuruyor. Bu maçta da birçok pozisyona girdik fakat bazen futbolda olmayınca olmuyor. Şu anda bu maç geride kaldı. Alnınız dik bir şekilde iki gün dinlenip tatil yapın. Salı gününe kadar iyi dinlenin. Haftaya önemli bir maçımız var. Sizlerle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.