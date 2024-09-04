Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan: Kafamdaki takım için, %60 seviyesindeyiz

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, sezona galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını söyleyerek "Kafamdaki takım için, %60 seviyesindeyiz" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ilk hafta maçında İnegölspor'u 2-0 mağlup eden Altınordu, sezona 3 puanla başladı. Kırmızı-lacivertlilerde Teknik Direktör Olcay Şahan, hem galibiyet hakkında hem de hafta sonu oynanacak Kepezspor maçıyla ilgili Altınordu kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Ligin ilk maçında galibiyet elde ettikleri için mutlu olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Şahan, "Ligin ilk maçları zor olur. Biz ilk maçta gol yemeden kazandık. Futbolcularımızı ve teknik ekibimi kutluyorum. Pazar günü Torbalı Metin Oktay Yerleşkemize gelerek bizlere destek olan ve güçlerini hissettiren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Biz de galip gelerek onlara güzel bir armağan verdik" dedi.

"Kepezspor maçını kazanmak istiyoruz"

Her hafta takım olarak daha iyi olmak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan genç teknik adam, "Her hafta üzerine koymamız gerekiyor. Hatalardan ders çıkarıp bir sonraki maçta daha iyi olmak için mücadele edeceğiz. Anlık galibiyetler güzel. İnegölspor maçı geride kaldı. Artık hafta sonu Kepezspor ile oynayacağımız maça bakmak zorundayız. İnegölspor ile oynadığımız karşılaşmayı, oyuncu ve maç izleme antrenörümüz Mustafa Arikan iyi analiz etmişti, biz de onun karşılığını sahada galibiyet olarak verdik. Kendisi hafta sonundaki rakibimizin maçını da yerinde izledi. Onunla gereken görüşmeleri yapıp o maçtan da galip geleceğimize, yolumuza devam edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Kafasında tasarladığı Altınordu'nun henüz %60'lar seviyesinde olduğunu ifade eden Olcay Şahan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni bir takımız ve son maçta 7 tane oyuncumuz ilk defa bu ligde forma giydi. 17 yaşında ilk kez profesyonel maçını oynayan Burak Gültekin sahadaydı. Yine gurbetten gelen arkadaşlarımız maçta görev yaptı. Uyum sürecindeyiz. Takım olabilmek için birkaç haftaya daha ihtiyacımız var. Daha da iyi olacağız." - İZMİR