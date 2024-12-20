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Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, Afyonspor Maçına Odaklandıklarını Açıkladı

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, Afyonspor Maçına Odaklandıklarını Açıkladı
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Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, 22 Aralık'ta oynanacak Afyonspor maçını kazanarak sezonun ilk yarısını üç puanla kapatmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Sarıyer maçındaki performanstan memnun olduklarını ifade etti.

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, 22 Aralık Pazar günü deplasmanda Afyonspor'u mağlup ederek sezonun ilk yarısını üç puanla kapatmak istediklerini söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 17. hafta mücadelesinde Afyonspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Pazar günü oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan da hem Afyonspor maçını hem de geçtiğimiz hafta iç sahada 1-1 berabere kaldıkları Sarıyer maçını değerlendirdi. Sarıyer maçında futbolcularının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu dile getiren Olcay Şahan, "Taraftarlarımızın ayağına sağlık ; bizi Sarıyer maçının son düdüğüne kadar desteklediler. Çok güzel bir maç oldu. Bu karşılaşmadan sonra oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ettim ve alkışı hak ettiler. Güçlerinin son damlalarına kadar tüm mücadeleyi verdiler. Bundan ötürü çok mutluyuz. Sarıyer maçını kazanabilirdik. Rakibe bu ligde şu ana kadar fazla önde baskı yapılmadı ama biz oyun felsefimiz doğrultusunda baskılar yaptık, pozisyonlara girdik ve mücadelemizi gösterdik" dedi.

Afyonspor maçının hazırlıklarının sürdüğünü dile getiren genç teknik adam, "Şu anda tek odağımız Afyonspor maçıdır. O maçı kazanıp sezonun ilk yarısını üç puanla kapatmak istiyoruz" diye konuştu.

Altınordu 101. yaşını büyük bir coşkuyla kutlayacak

Öte yandan Cumhuriyet ile yaşıt kulüplerden Altınordu, 101.Yılını Kutlama hazırlıklarına başladı. İzmir ekibi, bu sezon 101. Kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde genç sporcularına "Mesleğe Geçiş Yemin Töreni" gerçekleştirecek.

101. Kuruluş Yıl dönümü etkinlikleri 26 Aralık Perşembe sabahı 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk bırakılması ve buradaki tören ile başlayacak. Öğleden sonra 12.00'de ise Altınordu U17 Takımı'nda forma giyen 22 futbolcu için İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu'nda ailelerin de katılımıyla "Profesyonelliğe Geçiş Yemin Töreni" gerçekleştirilecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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