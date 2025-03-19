Altınordu Teknik Direktörü Ersan Parlatan, İzmir Derbisi Öncesi Önemli Açıklamalarda Bulundu

Altınordu Teknik Direktörü Ersan Parlatan, hafta sonu İzmir derbisi kapsamında oynayacakları Altay maçını değerlendirerek, "Rakibimiz adına, bizim adımıza da oldukça önemli bir mücadele oynayacağız" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 22 Mart Cumartesi günü oynanacak İzmir derbisinde Altay ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-lacivertli ekibin Teknik Direktörü Ersan Parlatan, oynanacak zorlu müsabakaya dair önemli açıklamalarda bulundu. İki ekip için de önemli bir maç olacağını söyleyen Parlatan, "Rakibimiz adına da bizim adımıza da oldukça önemli bir mücadele oynayacağız. Her iki camianın taraftarları için de önemli bir karşılaşma olacak. Sonuçta bir İzmir derbisi oynayacağız. Burada tabii ki biz galip olarak oradan dönmek istiyoruz. Ama biz yüzde yüzümüzü sahaya vererek, en iyisini yaparak ancak bunu elde edebiliriz. Bunları oyuncularıma söyledim. Yani Altay'ın durumu tabii ki bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Bizim kendimize bakmamız gerekiyor. Ama bu maçı kazanmak istiyorsak kendi performansımızın yüzde yüzüne ulaşmamız gerektiğini oyuncularıma aktardım" diye konuştu.

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta topladığı 49 puanla 4. sırada yer alırken, Altay ise 18 puanla sondan bir basamak yukarıda 17. sırada bulunuyor.

Kırmızı-lacivertli ekip, Altay ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. - İZMİR