Altınordu'nun rakibi Şanlıurfaspor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içi evinde Karaman FK'yı 5-1 mağlup ederek bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini alan ve 8 haftalık 3 puan hasretini sonlandıran düşme hattındaki Altınordu yarın deplasmanda 3'üncü basamakta yer alan Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek. 11 Nisan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak 31'inci hafta mücadelesini Enver Aydın yönetecek.

Ligde kümede kalma barajının 5 puan gerisinde 18 puanla 17'nci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 53 puanı bulunan Şanlıurfa ekibini yenerek ilk kez 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertli ekipte U17 Milli Takımı'nda yer alan stoper Bilal dışında eksik bulunmuyor. Altınordu ilk yarıda evinde 2-0 yenildiği rakibini bu kez dize getirip kümede kalma umutlarını sürdürmek istiyor.

