Altınordu, Play-Off'ta Adana 01 FK ile Karşılaşacak

Altınordu, Play-Off'ta Adana 01 FK ile Karşılaşacak
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Altınordu'nun savunma oyuncusu Mete Yıldız, 8 Mayıs'ta Adana 01 FK ile oynayacakları kritik Play-Off maçında 3 puan hedeflediklerini açıkladı. Genç kadrolarıyla başarılı bir sezon geçirdiklerini belirten Mete, zaferle dönmeyi amaçladıklarını söyledi.

2'nci Lig Beyaz Grup Play-Off 1'inci Tur maçında 8 Mayıs Perşembe günü deplasmanda Adana 01 FK ile karşılaşacak Altınordu'da savunma oyuncusu Mete Yıldız, kritik karşılaşmaya 3 puan için çıkacaklarını vurguladı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanıp İzmir'e zaferle dönmek istediklerini söyleyen Mete, "Genç bir kadro ile mücadele ettik ve Play-Off'a kalmayı başardık. Artık Adana 01 FK ile deplasmanda telafisi olmayan bir maça hazırlanıyoruz. Takımımızın içindeki hava da çok güzel. O maça çok iyi hazırlanıp iyi mücadele edip galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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