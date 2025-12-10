Altınordu fikstüre güveniyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda zirve yarışı veren Sincan Belediyesi Ankaraspor'la 1-1 berabere kalan son sıradaki Altınordu, üst üste 3 hafta kendisi gibi ateş hattından kurtulmak isteyen rakipleriyle karşı karşıya gelecek. Grupta galibiyet alamadan 5 puanla 19'uncu sırada yer alan kırmızı-lacivertliler, cumartesi günü evinde 11 puanlı 16'ncı sıradaki Beykoz Anadoluspor'la kozlarını paylaşacak.

Altınordu önümüzdeki hafta çarşamba günü İzmir derbisinde 9 puanlı 17'nci basamaktaki Bucaspor 1928'le rakip olacak. İzmir temsilcisi bir sonraki maçında ise 8 puanı bulunan bir sıra üstündeki Kepezspor'u ağırlayacak. Bu periyotta ilk galibiyetini alıp düşme hattından kurtulmak isteyen Altınordu, devrenin son sınavında ise Play-Off potasındaki İnegölspor'a konuk olacak.

U14'LERDEN GOL YAĞMURU

Altınordu, U14 Gelişim Ligi 14'üncü Grup'ta aldığı skorlarla alkış topladı. Kırmızı-lacivertli kulübün 14 yaş altı takımı, son olarak İzmir Çoruhlu FK'yı 19-0 mağlup ederek tarihi farka imza attı. Grubunda 13 maçta 13 galibiyet alarak liderlik koltuğunda oturan İzmir temsilcisi bu periyotta 85 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü. Geçen sezon U16, U17 ve U18 takımlarını dağıtıp bu sezon bu liglere katılmayan kırmızı-lacivertli kulüp, U15 ve U14 takımlarıyla gelişim liglerinde mücadele ediyor. Altınordu'nun yaş grupları U7'ye kadar iniyor.