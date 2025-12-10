Haberler

Altınordu fikstüre güveniyor

Altınordu fikstüre güveniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sıradaki Altınordu, yaklaşan üç kritik maçta galibiyet arayacak. U14 takımı ise şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda zirve yarışı veren Sincan Belediyesi Ankaraspor'la 1-1 berabere kalan son sıradaki Altınordu, üst üste 3 hafta kendisi gibi ateş hattından kurtulmak isteyen rakipleriyle karşı karşıya gelecek. Grupta galibiyet alamadan 5 puanla 19'uncu sırada yer alan kırmızı-lacivertliler, cumartesi günü evinde 11 puanlı 16'ncı sıradaki Beykoz Anadoluspor'la kozlarını paylaşacak.

Altınordu önümüzdeki hafta çarşamba günü İzmir derbisinde 9 puanlı 17'nci basamaktaki Bucaspor 1928'le rakip olacak. İzmir temsilcisi bir sonraki maçında ise 8 puanı bulunan bir sıra üstündeki Kepezspor'u ağırlayacak. Bu periyotta ilk galibiyetini alıp düşme hattından kurtulmak isteyen Altınordu, devrenin son sınavında ise Play-Off potasındaki İnegölspor'a konuk olacak.

U14'LERDEN GOL YAĞMURU

Altınordu, U14 Gelişim Ligi 14'üncü Grup'ta aldığı skorlarla alkış topladı. Kırmızı-lacivertli kulübün 14 yaş altı takımı, son olarak İzmir Çoruhlu FK'yı 19-0 mağlup ederek tarihi farka imza attı. Grubunda 13 maçta 13 galibiyet alarak liderlik koltuğunda oturan İzmir temsilcisi bu periyotta 85 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü. Geçen sezon U16, U17 ve U18 takımlarını dağıtıp bu sezon bu liglere katılmayan kırmızı-lacivertli kulüp, U15 ve U14 takımlarıyla gelişim liglerinde mücadele ediyor. Altınordu'nun yaş grupları U7'ye kadar iniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
title