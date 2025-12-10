Altınordu fikstüre güveniyor
2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sıradaki Altınordu, yaklaşan üç kritik maçta galibiyet arayacak. U14 takımı ise şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda zirve yarışı veren Sincan Belediyesi Ankaraspor'la 1-1 berabere kalan son sıradaki Altınordu, üst üste 3 hafta kendisi gibi ateş hattından kurtulmak isteyen rakipleriyle karşı karşıya gelecek. Grupta galibiyet alamadan 5 puanla 19'uncu sırada yer alan kırmızı-lacivertliler, cumartesi günü evinde 11 puanlı 16'ncı sıradaki Beykoz Anadoluspor'la kozlarını paylaşacak.
Altınordu önümüzdeki hafta çarşamba günü İzmir derbisinde 9 puanlı 17'nci basamaktaki Bucaspor 1928'le rakip olacak. İzmir temsilcisi bir sonraki maçında ise 8 puanı bulunan bir sıra üstündeki Kepezspor'u ağırlayacak. Bu periyotta ilk galibiyetini alıp düşme hattından kurtulmak isteyen Altınordu, devrenin son sınavında ise Play-Off potasındaki İnegölspor'a konuk olacak.
U14'LERDEN GOL YAĞMURU
Altınordu, U14 Gelişim Ligi 14'üncü Grup'ta aldığı skorlarla alkış topladı. Kırmızı-lacivertli kulübün 14 yaş altı takımı, son olarak İzmir Çoruhlu FK'yı 19-0 mağlup ederek tarihi farka imza attı. Grubunda 13 maçta 13 galibiyet alarak liderlik koltuğunda oturan İzmir temsilcisi bu periyotta 85 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü. Geçen sezon U16, U17 ve U18 takımlarını dağıtıp bu sezon bu liglere katılmayan kırmızı-lacivertli kulüp, U15 ve U14 takımlarıyla gelişim liglerinde mücadele ediyor. Altınordu'nun yaş grupları U7'ye kadar iniyor.