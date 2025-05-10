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Altınordu'nun Genç Yıldızları: Serhat Öztaşdelen ve Sami Satılmış Dikkat Çekti

Altınordu'nun Genç Yıldızları: Serhat Öztaşdelen ve Sami Satılmış Dikkat Çekti
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TFF 2. Lig'de play-off çeyrek finaline yükselen Altınordu'nun genç kalecisi Serhat Öztaşdelen ve orta saha oyuncusu Sami Satılmış, sezon boyunca gösterdikleri başarılı performanslarla göz doldurdu.

Altınordu'nun altyapısından yetişen kaleci Serhat Öztaşdelen (20) ve orta saha oyuncusu Sami Satılmış (20), bu sezon gösterdikleri performanslarla dikkatleri çekmeyi başardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 59 puanla 5. sırada tamamlayan Altınordu, bir üst lig için play-off oynama hakkı elde etti. İzmir ekibi, 1. turda Adana 01 FK'yı penaltılar sonucunda eleyip 2. tura yükselmeyi başardı ve Kastamonuspor'la eşleşti. Kırmızı-lacivertlilerin bu sezon vazgeçilmez ismi olan 2004 doğumlu kalecisi Serhat Öztaşdelen, Adana 01 FK müsabakasına damga vurdu. Karşılaşmanın normal süresinde 4 kurtarışa imza atan genç file bekçisi, seri penaltı atışlarında da iki penaltı kurtararak Altınordu'nun üst tura çıkmasında büyük pay sahibi oldu.

Kırmızı-lacivertli forma altında 4 sezonda 63 maç oynayan Öztaşdelen, bu sezon şu ana kadar 32 lig ve 1 play-off karşılaşmasında görev aldı. 20 yaşındaki eldiven, bu müsabakaların 11'inde ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Sami Satılmış, 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor

Altınordu'nun son iki yılda değişmez isimlerinden birisi olan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Sami Satılmış, sezona etkili bir giriş yaparak 7 gol ve 3 asist üretmeyi başardı. U21 Milli Takım kampında yaşadığı sakatlık sürecinin ardından formasından uzak kalan genç oyuncu, iyileşmesiyle beraber tekrar A takıma döndü. Son olarak Adana 01 FK maçına çıkan orta saha oyuncusu, ortaya koyduğu futbolla dikkatleri çekmeyi başardı.

2020-2021 sezonunda yükseldiği A takımda şu ana kadar toplam 99 maç oynayan başarılı Sami Satılmış, Altınordu'nun 12 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00'da Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde Kastamonuspor ile oynayacağı play-off turu ikinci maçında forma giymesi halinde İzmir ekibiyle 100. resmi maçına çıkacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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