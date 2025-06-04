Altınordu'nun Genç Yıldızı Alparslan Baran: Yeni Sezona Hazırım

Altınordu'nun Genç Yıldızı Alparslan Baran: Yeni Sezona Hazırım
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'larda elenen Altınordu'da ön libero Alparslan Baran, yeni sezonda takımın önemli isimlerinden biri olmayı hedefliyor. Genç futbolcu, sakatlık dönemini geride bıraktı ve yeni sezona hazır bir şekilde girmeyi planlıyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off yarı finalinde elenerek üst lig hayalini erteleyen Altınordu'da ön libero Alparslan Baran yeni sezonda takımın önemli isimlerinden biri olmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertli ekibin ara transfer döneminde Avusturya ekibi FC Liefering'den kadrosuna dahil ettiği 20 yaşındaki gurbetçi futbolcu, Türkiye'ye gelmeden önce çapraz bağ sakatlığı geçirmiş olması nedeniyle fazla forma şansı bulamadı.

Kırmızı-lacivertli formayla ligde 3 kez şans bulan ve Play-Off'larda görev yapmayan Alparslan; Kastamonuspor (D) karşısında 86'ncı dakikada, Karaköprü Belediyespor randevusunda 90+3'üncü dakikada, Batman Petrolspor müsabakasında ise 90+4'üncü dakikada oyuna girdi. İzmir temsilcisi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun yeni sezona hazır bir şekilde gireceği dile getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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