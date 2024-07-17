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Altınordu'nun genç kalecisi Mert Furkan Bayram'a Atletico Madrid talip

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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç milli kalecisi Mert Furkan Bayram'a dünya devlerinden Atletico Madrid'in talip olduğu iddia edildi. İspanyol ekibinin Mert Furkan için girişimlere başladığı ve Altınordulu kurmaylar ile masaya oturduğu bildirildi.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç milli kalecisi Mert Furkan Bayram'a dünya devlerinden Atletico Madrid'in talip olduğu iddia edildi. İspanyol ekibinin Mert Furkan için girişimlere başladığı ve Altınordulu kurmaylar ile masaya oturduğu bildirildi. Atletico Madrid'in 19 yaşındaki kaleci için yoğun çaba sarf ettiği kaydedilirken, son pazarlıkların yapıldığı ve bir sonraki satıştan alınacak pay hakkında detayların konuşulduğu vurgulandı. Mert Furkan, kulüplerin anlaşma sağlaması durumunda Atletico Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Birçok futbolcu yetiştiren Altınordu'nun gelecek vaat eden isimlerinin başında gelen Mert Furkan, 2023-2024 sezonunda ilk kez forma giydiği profesyonel ligde gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Bu süreçte U18 ve U19 Milli Takımı'na yükselmeyi başaran 19 yaşındaki file bekçisi, TFF 2'nci Lig'de 16 maçta ilk 11'de yer aldı. Mert Furkan, Kuzey İrlanda'da düzenlenen 2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda da halen ay-yıldızlı ekibimizin kalesini koruyor. U19 Milli Takım, Mert'in 11'de forma giydiği B Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. Mert, Atletico Madrid'e transfer olursa bu kulüpte Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Çağlar Söyüncü'den sonra forma giyen 4'üncü Türk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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