Altınordu'da işler iyi gitmiyor

Altınordu'da işler iyi gitmiyor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon boyunca düşme hattından kurtulamayan Altınordu, Karacabey Belediyespor'a 2-1 yenilerek 3'üncü lige bir adım daha yaklaştı. 8 haftadır galip gelemeyen ekip, en son penaltı kurtaran kaleci Arif ile umut arıyor. Önümüzdeki maçta Karaman FK ile karşılaşacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun 2'nci haftasından bu yana 28 haftadır düşme hattından kurtulamayan Altınordu, son olarak deplasmanda Karacabey Belediyespor'a 2-1 yenilerek 3'üncü lige bir adım daha yaklaştı. Kümede kalma umutlarını koruma adına çıktığı kritik randevuda 43'üncü dakikada Yılmaz'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen kırmızı-lacivertliler, 53'te 2'nci golü kalesinde gördü. İzmir ekibinde 55'inci dakikada penaltı kurtararak farkın 3'e çıkmasını engelleyen kaleci Arif bu sezon 7'nci kez penaltı kurtarmayı başardı. Kırmızı-lacivertli ekibe 63'üncü dakikada Kerim'in penaltısıyla bulduğu gol yetmedi. Galibiyet hasreti 8 haftaya yükselen Altınordu, 15 puanla 18'inci sırada kaldı. Altınordu ligde perşembe günü evinde düşme hattındaki rakibi Karaman FK ile karşılaşacak.

