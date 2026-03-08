Altınordu'da işler iyi gitmiyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun 2'nci haftasından bu yana 28 haftadır düşme hattından kurtulamayan Altınordu, son olarak deplasmanda Karacabey Belediyespor'a 2-1 yenilerek 3'üncü lige bir adım daha yaklaştı. Kümede kalma umutlarını koruma adına çıktığı kritik randevuda 43'üncü dakikada Yılmaz'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen kırmızı-lacivertliler, 53'te 2'nci golü kalesinde gördü. İzmir ekibinde 55'inci dakikada penaltı kurtararak farkın 3'e çıkmasını engelleyen kaleci Arif bu sezon 7'nci kez penaltı kurtarmayı başardı. Kırmızı-lacivertli ekibe 63'üncü dakikada Kerim'in penaltısıyla bulduğu gol yetmedi. Galibiyet hasreti 8 haftaya yükselen Altınordu, 15 puanla 18'inci sırada kaldı. Altınordu ligde perşembe günü evinde düşme hattındaki rakibi Karaman FK ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı