Altınordu, Muğlaspor ile Kritik Maçta Karşılaşacak

2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içi mesaisinde deplasmanda Kastamonuspor'a 7-1 gibi çok farklı skorla mağlup olarak son sıraya gerileyen Altınordu yarın evinde Play-Off hattında yer alan zirve yarışındaki Muğlaspor'la karşı karşıya gelecek. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Hatice Aydın düdük çalacak. Maçın bilet fiyatı 1 TL olarak belirlendi.

Futbolda bahis soruşturması kapsamında 7 oyuncusu hak mahrumiyeti cezası alınca kadro oluşturmakta zorluk yaşayan ev sahibi ekipte kırmızı kart cezası sona eren Sercan forma giyebilecek. Hasta olan Berat'ın durumu maç saatinde netleşecek. Muğlaspor'da ise 10 futbolcu bahis cezası almıştı. Ligde 12 maçta galibiyeti bulunmayan ve son 4 randevuyu kaybeden İzmir temsilcisi 4 puanla 19'uncu sırada, son 3 maçını kazanan 26 puanlı Muğla ekibi ise 4'üncü basamakta yer alıyor. Altınordu ilk galibiyetini almayı, Muğla zirve iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.