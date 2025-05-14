Bakan Tunç: DEM Parti bakanlığımızı ziyaret etti, yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız var

DEM Parti "Yasal düzenleme" istedi, Bakan Tunç sinyali verdi
'Bu yıl sıkıntı yaşayacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı

Ürünlerin isimlerini tek tek saydı: Bu sene sıkıntı yaşayacağız
25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Şara ve Selman bir araya geldi

Trump ve Şara bir araya geldi! Tarihi zirveye 2 lider daha eşlik etti
Kritik zirveden detaylar! Trump ve Şara, birbirinden karşılıklı istekte bulundu

Kritik zirveden detaylar! İkisinin de birbirinden istekleri oldu

Altınordu, Kastamonuspor ile Tur Savaşına Hazırlanıyor

Altınordu, Kastamonuspor ile Tur Savaşına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Play-Off 2'nci Turu rövanş maçında Altınordu, evinde 1-0 yendiği Kastamonuspor ile deplasmanda karşılaşacak. Altınordu, turu geçmek için gerekli planlarını yaptı ve Teknik Direktör Namet Ateş, oyuncularının azmiyle başarı elde edeceklerine inandıklarını belirtti.

2'nci Lig Play-Off 2'nci Turu rövanş maçında evinde 1-0 yendiği Kastamonuspor'la cuma günü deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Altınordu tura odaklandı. İlk turda Adana 01 FK'yı seri penaltı atışlarıyla eleyip saf dışı bırakan Kırmızı-lacivertliler, Kastamonuspor engelini de aşmak için planlarını yaptı. İzmir'deki maçı 1-0 kazanıp önemli avantaj elde eden Altınordu, her türlü beraberlik ve galibiyet halinde turu geçen taraf olacak. Rakibin tek farklı galibiyetlerinde ise maç uzayacak. Teknik Direktör Namet Ateş, zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, "İlk maçta oyuncularım yüreklerini ortaya koydu. Güzel bir galibiyet aldık. Devamını getirmeliyiz. Turu geçeceğimize inancımız tam" dedi. Altınordu, turu geçmesi halinde 68 Aksarayspor-Vanspor maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Işıkhan'dan ev kadınlarına emeklilik müjdesi

Ev kadınlarına emeklilik müjdesi! Çalışmalar yakında başlayacak
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
38 yıl suçsuz yere hapis yattı

38 yıl suçsuz yere hapis yattı! Kararı öğrenince hıçkırarak ağladı
Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tehlike bekliyor

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.