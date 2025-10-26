Haberler

Altınordu, Karacabey Belediyespor'a Yenildi: Galibiyet Hasreti Devam Ediyor

Altınordu, Karacabey Belediyespor'a Yenildi: Galibiyet Hasreti Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, Karacabey Belediyespor'a 1-0 yenilerek bu sezon galibiyetle tanışamadı. Oynadığı 9 maçta sadece 4 beraberlik elde eden İzmir ekibi, iç sahada gösterdiği kötü performansla taraftarını endişelendiriyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Karacabey Belediyespor'a 1-0 yenilen Altınordu, bu sezon henüz galibiyetle tanışamadı ve düşme hattından kurtulamadı. Geçen sezon 2'nci Lig'de Play-Off'ta yarı finale kadar kalan Altınordu, bu sene ise kötü bir görüntü çizdi. Oynadığı 9 maçta sadece 4 beraberlik alabilen kırmızı-lacivertiler 5 maçını kaybetti. Altınordu özellikle iç sahada gösterdiği kötü performansla dikkat çekti. Topladığı 4 puanın yalnızca 1'ini evinde alabilen Altınordu, iç sahadaki 4 karşılaşmayı kaybetti. Deplasmanlardan ise 3 kez beraberlikle dönen İzmir ekibi gelecek adına taraftarını endişelendirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
Barajda kaybolan İrlandalı turistin 5'inci günde cansız bedeni bulundu

Barajda kaybolan İrlandalı turistten acı haber
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.