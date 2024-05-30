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Altınordu, Hüseyin Bulut ile anlaştı

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TFF 2'nci Lig temsilcisi Altınordu, sağ kanat oyuncusu Hüseyin Bulut ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Borussia Dortmund altyapısında yetişen Hüseyin, Altınordu'ya önemli katkılar sağlayacağına inanılıyor.

TFF 2'nci Lig temsilcilerinden Altınordu dış transferde ilk imzayı 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hüseyin Bulut'a attırdı.

Son olarak Almanya 4'üncü Lig ekibi Wuppertaler SV'de forma giyen gurbetçi futbolcu, İzmir temsilcisi ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza törenine sportif direktör Murat Korkmaz katıldı. Borussia Dortmund altyapısında 9 sezon forma giyen Hüseyin, U16 ve U17 milli takımlarında 3'er kez forma giydi. Tecrübeli oyuncu geçen sezon 25 maçta 4 gol attı.

Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Hüseyin Bulut, "Altınordu için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Öncelikli hedefimiz Altınordu'yu 1'inci Lig'e çıkarmak. Güzel bir sezon bizi bekliyor" dedi. Hüseyin'i son 2 sezondur yakından takip ettiklerini söyleyen sportif direktör Murat Korkmaz, "Kendisi Dortmund genç takımlarında oynarken önemli işler yaptı. Hızlı, süratli bir oyuncu. Altınordumuza katkı sağlayacaktır. Takımımıza önemli katkılar vereceğine inanıyoruz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın açıklamış olduğu "Altınordu 2024" projesi kapsamında çalışmaların devam ettiğini dile getiren Korkmaz, "Altınordu 2024 projemiz başladı. Altınordu bu toprakların çocuklarına sahip çıktı ve çıkmaya da devam edecek. Şimdi de zamanında bu topraklardan gurbete çalışmaya gidenlerin çocuklarına sahip çıkacağız. Kadromuzu kendi öz kaynak sistemimizden yetişen oyuncularımızla beraber Avrupa disiplini almış sporcularla güçlendiriyoruz. Hedefimiz bu sezon şampiyonluk" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Borussia Dortmund Hüseyin Bulut Altınordu Dortmund Futbol Spor Güncel Haberler

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