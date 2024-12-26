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Altınordu, Genç Yeteneklerini Profesyonelliğe Geçirdi

Altınordu, Genç Yeteneklerini Profesyonelliğe Geçirdi
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TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, U17 Takımı'ndan 22 genç futbolcuya profesyonellik imza ve yemin töreni düzenledi. Başkan Seyit Mehmet Özkan, gençlerin gelişimlerine dikkat çekerek, 'Bu gençler Avrupa'da oynasın hedefiyle çalışıyoruz' dedi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, genç oyuncularına profesyonelliğe geçiş imza töreni düzenledi ve yemin ettirdi.

Sabah saatlerinde İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda 101. Kuruluş yıl dönümü etkinliği yapan İzmir ekibi, öğle saatlerinde Ekonomi Üniversitesi'nde Altınordu U17 Takımı'nda forma giyen 22 sporcuya profesyonelliğe geçiş imza ve yemin töreni gerçekleştirdi. Tek tek kürsüye çağrılan 22 sporcu, futbol topunu imzaladıktan sonra diplomalarını aldı. Tüm futbolcular, Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın okumuş olduğu yemin metnini hep birlikte tekrarlayarak okudu. 22 genç futbolcuyu profesyonelliğe başlattıkları için mutlu olduklarını dile getiren Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Bugün çok mutlu bir günümüzdeyiz. Uzun zamandır alt yapılarımızda forma giyen sporcularımız profesyonelliğe imza atıyorlar. Bu sezon bu gençlerimiz İnciraltı Çağlar ve Cengiz Temel Futbol Eğitim Tesisleri'nde antrenman yapıyorlar. Onların gelişimlerini yakından takip ediyoruz. Kendilerini de çok geliştirdiler. Bu gençlerin tamamı "Avrupa'da oynasın" hedefi ile çalışıyoruz ama bunun mümkün olmadığının farkındayız. İstatistikler bunu söylüyor. Süper Lig'i yakalayacak oyuncular tabii ki var ama bu noktada iddialı olabilirim; bu 22 genç bu işten ekmek yiyecektir" dedi.

"Altınordu diğer kulüplerden farklı"

Altınordu'nun herkesin bildiği kulüplerden farklı olduğunu vurgulayarak, "Diğer kulüpler tamamıyla sonuç odaklı; yenici olmak üzerine hareket ediyor. Bu sistem içinde mücadele ederlerken bir çok kulüp kaybolup gidiyor. Bizler ise bu çarpık düzenin içinde var olma mücadelesi veriyoruz. Biz bu bataklığın içinde olmadan, kenarından kıyısından bu toprakların çocuklarına spor yaptırmak için mücadele ediyoruz. İçlerinden çıkan doğal yeteneklerin profesyonel sporcu olmaları için çalışıyoruz. Onları profesyonel futbolcular olarak armağan etmeye çalışıyoruz. Altınordu'nun böyle bir sosyal sorumluğu var" diye konuştu.

Başkan Özkan, gençlerin velilerine de onları yanlış yönlendirmemeleri gerektiğini vurgulayarak, "Bizler onların en iyisi olması için çalışıyoruz. Lütfen sizler de bizimle aynı düşünce de olun ki gençlerimiz farklı kişilerin etkisi altında kalmasın. Şu anda 17 yaşındasınız. Önümüzde en fazla 20 yılınız var. Bu 20 yılı çok iyi değerlendirirseniz 36 yaşında emekli olabilirsiniz. Hiçbir iş yapmadan hayatınızın geri kalan kısmını güvenceye alabilirsiniz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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