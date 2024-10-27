Altınordu, Fethiyespor'la 2-2 Berabere Kalarak Zirve Yarışında 3. Sıraya Geriledi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altınordu, evindeki ilk kaybını Fethiyespor'a karşı yaşadı. Daha önce iç sahadaki 4 müsabakasını da kazanan kırmızı-lacivertliler, Fethiyespor karşısında 2 puan bıraktı. Müsabakadan 2-2 berabere ayrılan Altınordu, 19 puana yükselmesine rağmen 3'üncü sıraya geriledi. Lider Kastamonuspor'la arasında 1 puan fark bulunan Altınordu'da teknik direktör Olcay Şahan namağlup yollarına devam ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Yarışın içindeyiz. Evimizde kazanmayı çok istedik, öne de geçtik. Ancak maç berabere bitti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor