Haberler

Beykoz Anadolu: 0-4

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sırada yer alan Altınordu, evinde konuk ettiği Beykoz Anadolu'ya 4-0'lık skorla yenilerek, kötü gidişatını sürdürdü. Beykoz Anadolu, bu galibiyetle 14 puana yükseldi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sırada yer alan Altınordu evinde Beykoz Anadolu takımına 4-0 mağlup oldu. Maçın 14'üncü dakikasında Melik, konuk takımı 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı 1-0 galip tamamlayan Beykoz Anadolu, dakikalar 69'u gösterdiğinde Recep ile farkı ikiye çıkardı: 0-2. Beykoz Anadolu, 71'inci dakikada Ozan'la golleri üçledi: 0-3. Maçın 90+2'nci dakikasında Ozan takımının dördüncü golünü atıp sonucu belirledi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Beykoz sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Altınordu 5 puanla son sırada kalırken, Beykoz Anadolu 14 puana yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki taciz soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ricardo Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil

Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil
İspanya'dan 200 bin Türk'e iş kapısı! Giden yılda 1 milyon 750 bin lira kazanacak

Avrupa ülkesinden 200 bin Türk'e iş! Yıllık geliri dudak uçuklattı
Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu

Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan ismin +18 sahneleri olay oldu
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Ricardo Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil

Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil
Bahis soruşturmasındaki futbolcuların yazışmaları tespit edildi: Maçı alır mıyız, kupon yapıyorum

Telefon konuşmaları tespit edildi! Mert Hakan detayı
Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Gerilim artıyor! Kamboçya, Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı

Çatışmaların ardından sınırları tamamen kapattılar
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

Nur Köşker'in ablasından da Mehmet Akif Ersoy paylaşımı geldi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
Galatasaray'ın transfer rotası yeniden eski aşk Guendouzi

Galatasaray'da transfer rotası eski aşk! İşte o sürpriz isim
ABD'de yaşayan 'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi! Gören küçük dilini yuttu

'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi
title