Altınordu, Erbaaspor ile Beraberlik Sonrası Penaltı Kararına İtiraz Ediyor

Altınordu, Erbaaspor ile Beraberlik Sonrası Penaltı Kararına İtiraz Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, Erbaaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta konuk takımın penaltı kararını hatalı buldu. Altınordulular, iki Erbaasporlu oyuncunun penaltı atışında ceza sahasına girdiğini iddia etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2025-2026 sezonun ilk maçında evinde öne geçmesine rağmen Erbaaspor ile 1-1 berabere kalan Altınordu, konuk takımın penaltı sonrası attığı golün hatalı bir karar olduğunu savundu. 79'uncu dakikada kullanılan penaltı atışında iki Erbaasporlu oyuncunun ceza sahasına girdiğine dair görsel paylaşan Altınordulular, "Erbaaspor maçında konuk takımın penaltı atışı sırasında iki takım oyuncusunun topa vurulmadan önce ceza sahası içinde olduğu görülüyor. Pozisyonun dönüşünde konuk takım beraberlik golünü attı. Penaltı pozisyonu tekrar edilmeliydi" gördüşünü savundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Tam 68 metre derinde! Halit Yukay'ın cansız bedeni için özel operasyon

Tam 68 metre derinde! Halit Yukay'ın cansız bedeni için özel operasyon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper'in menajeri, milli oyuncunun maaşını duyurdu

Menajeri, Barış Alper'in Galatasaray'daki maaşını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.