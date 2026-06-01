Haberler

Altınordu'da Emircan üzüntüsü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2'nci Lig ekibi Altınordu, Rusya'ya sattığı Emircan Gürlük'ün sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle bir sonraki transferinden yüzde 20 pay alamamanın üzüntüsünü yaşıyor. Genç oyuncu serbest kaldı.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu, 2023'te 1.2 milyon Euro bonservis bedeliyle Rusya temsilcisi Orenburg'a sattığı Emircan Gürlük'ün bir sonraki transferinden pay alamayacak olmanının üzüntüsünü yaşıyor. Son 3 sezonda Rusya Premier Ligi'nde boy gösteren 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kulübüyle sözleşmesi sona erdi. İsmi son dönemde Süper Lig temsilcileriyle anılan Emircan'ın serbest kalması nedeniyle Altınordu sözleşmede yazan, 'Bir sonraki transferden yüzde 20 pay alma' maddesinden yararlanamayacak.

Emircan Gürlük'ün transferinden Orenburg'un bonservis geliri elde edemeyecek olması nedeniyle Altınordu'nun da eli boş kalacak. Emircan'ın ismi son dönemde altyapısından yetiştiği Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor, Kocaelispor, Samsunspor ve Amed Sportif'le anıldı. Geçen sezon Orenburg formasıyla ligde 24 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergileyen genç krampon, 2023-24 yıllarında 9 kez Ümit Milli Takım formasını terletti. Altınordu daha önce Burak İnce, Berke Özer ve Enis Destan'ın transferlerinden de pay alma hakkını kaybetmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu

9 günlük bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip kullanıcıları ikiye böldü

İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip! Kullanıcılar ikiye bölündü
Dün geceye damga vuran görüntü! 3'ü bir arada

Dün geceye damga vuran görüntü!
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti

Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
İşte Osimhen'i isteyen takım! Çuvalla parayı verip alacaklar

Korkulan oldu! Tarihe geçerek gidiyor
Dua Lipa’nın pedli gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü: O hata nasıl yapılır?

Dua Lipa’nın pedli gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü

Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi

Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi