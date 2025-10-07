Altınordu Düşme Hattında: Kötü Başlangıç ve Yenilenen Kadro

2'nci Lig Beyaz Grup'ta çıktığı 7 maçta 3 beraberlik, 4 yenilgi alarak 3 puanla düşme hattında yer alan Altınordu, geçen sezonki performansından uzak kaldı. Kırmızı-lacivertli kulüp 2024-25 sezonunda gurbetçi oyuncuları transfer edip maliyeti düşük bir kadroyla başarıyı yakaladı. Geçen sezon ilk 7 müsabakada 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak 15 puanla 5'inci sırada yer alan ve Play-Off oynayan İzmir temsilcisi, bu sezon aynı periyodu 17'nci basamakta tamamladı. Altınordu bu performansıyla tehlike sinyalleri verdi.

Yaz döneminde kulübü devretme kararı alan başkan Seyit Mehmet Özkan, kriterlere uygun yatırımcı bulamayınca son anda kadroyu yeniledi. Geçen sezonki takımdan 20 futbolcuyla yollarını ayıran kırmızı-lacivertliler, kiralık gittikleri kulüplerden dönen futbolcularının yanı sıra dış transferde Fırat Başkaya, Birhan Elibol, Alper Emir Aksoy, İzlem Anıl Balakkız, Kerim Avcı, Berat Kalkan ve Serkan Dursun'la anlaşarak 7 takviye yaptı. İzmir ekibi yenilenen kadrosuyla başladığı sezonun ilk haftalarında umut vermedi.