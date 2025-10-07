Haberler

Altınordu Düşme Hattında: Kötü Başlangıç ve Yenilenen Kadro

Altınordu Düşme Hattında: Kötü Başlangıç ve Yenilenen Kadro
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon 3 puanla düşme hattında yer alan Altınordu, geçen seneki performansının çok altında kaldı. Kulübü devretme kararı alan başkan Seyit Mehmet Özkan, kriterlere uygun yatırımcı bulamayınca kalabalık bir kadro değişikliği gerçekleştirdi. Bu sezonki performansı tehlike sinyalleri vermekte.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta çıktığı 7 maçta 3 beraberlik, 4 yenilgi alarak 3 puanla düşme hattında yer alan Altınordu, geçen sezonki performansından uzak kaldı. Kırmızı-lacivertli kulüp 2024-25 sezonunda gurbetçi oyuncuları transfer edip maliyeti düşük bir kadroyla başarıyı yakaladı. Geçen sezon ilk 7 müsabakada 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak 15 puanla 5'inci sırada yer alan ve Play-Off oynayan İzmir temsilcisi, bu sezon aynı periyodu 17'nci basamakta tamamladı. Altınordu bu performansıyla tehlike sinyalleri verdi.

Yaz döneminde kulübü devretme kararı alan başkan Seyit Mehmet Özkan, kriterlere uygun yatırımcı bulamayınca son anda kadroyu yeniledi. Geçen sezonki takımdan 20 futbolcuyla yollarını ayıran kırmızı-lacivertliler, kiralık gittikleri kulüplerden dönen futbolcularının yanı sıra dış transferde Fırat Başkaya, Birhan Elibol, Alper Emir Aksoy, İzlem Anıl Balakkız, Kerim Avcı, Berat Kalkan ve Serkan Dursun'la anlaşarak 7 takviye yaptı. İzmir ekibi yenilenen kadrosuyla başladığı sezonun ilk haftalarında umut vermedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bahçeli, Öcalan'dan SDG'ye çağrı yapmasını istedi

"Kurucu önder" diye söze başlayıp Öcalan'a çağrıda bulundu
Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Bahçeli'nin cevapsız bıraktığı soru! El hareketine dikkat
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFelix:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak Lim'in platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. 313.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @mudiatrading adresinden Telegram'dan ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda mide bulandıran anlar: Genç kadını taciz etti

Bulun bu sapığı! Metroda mide bulandıran anlar
'Cehennem Necati' İzmir'de gözaltına alındı

Suç örgütü lideri Cehennem Necati yakalandı! Dosyası epey kabarık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.